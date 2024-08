UŽAS! BABA OSTAVILA BEBU 8 SATI U USIJANOM AUTU: Dete pronađeno mrtvo na zadnjem sedištu!

Devetomesečno dete umrlo je nakon što ga je baba ostavila u automobilu skoro osam sati, što vlasti istražuju kao smrt izazvanu toplotom.

Do incidenta je došlo u sredu, u Teksasu, nakon što je policija pronašla dete oko 16 časova (po lokalnom vremenu), vezano u sedištu za bebe, u automobilu njegove babe, navodi se u saopštenju.

- Policijski detektivi na licu mesta saopštili su gde se čini da je smrt devetomesečnog deteta uzrokovana visokom temperaturom. Preliminarnom istragom je utvrđeno da je baba deteta jutros oko 8.30 časova ostavila dete na zadnjem sedištu svog automobila u dečijem sigurnosnom sedištu. Dete je baka pronašla oko 16 časova bez svesti - navodi se u saopštenju.

A 9-month-old baby was found dead after being left in hot car for over 7 hours in Texas, officials say.

