Čudo u Vijetnamu: Dečak pronađen duboko u džungli, pet dana nakon što se izgubio

Šestogfodišnji dečak iz Vijetnama pronađen je duboko u džungli, pet dana nakon što je nestao.

Kako je preneo BBC, mališan Dang Tien Lam, koji živi u severnoj provinciji Jen Bai, igrao se u potoku sa svojih devetoro braće i sestara 17. avgusta kada je zalutao i izgubio se.

Pronašli su ga u sredu lokalni farmeri koji su čuli plač deteta dok su čistili polje cimeta nedaleko od šume. Dečak Dang Tien Lam je pronađen kako sedi na žbunu kasave selih šest kilometara od meste gde je nestao. Bio je toliko slab da nije mogao da stoji na nogama.

"Veoma sam umoran, ne mogu da ustanem. Molim vas podignite me gore", rekao je Lam, prepričava farmer Li Van Nand (52).

Lam je preživeo jedući lišće, divlje voće i pijući vodu iz potoka, preneli su lokalni mediji. Fotografije objavljene na društvenim mrežama pokazuju kako meštani brinu o mališanu nudeći mu tortu nakon što su ga farmeri doneli iz šume.

