MAPA VELIKOG RUSKOG NAPADA NA UKRAJINU! Dronovi i rakete raznosili ciljeve širom zemlje (FOTO)

Rusi su jutros izveli veliki napad na Ukrajinu. Koristili su više od 100 projektila, i oko 100 dronova, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, i pozvao zapadne saveznike da hitno obezbede resurse za PVO.

Sirene za vazdušni napad oglasile su se širom zemlje nešto pre 6 sati ujutro, a prema poslednjim podacima u napadu na Kijev poginulo je petoro ljudi, mada se strahuje da ta brojka nije konačna.

Na Telegram kanalima objavljena je mapa na kojoj se vidi približna putanja ruskih projektila koji su gađali ciljeve širom zemlje.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je došlo do nestanka struje u "nekoliko okruga" prestonice, a kasnije je dodao da postoje problemi sa vodosnabdevanjem na desnoj obali grada.

Today, #Russia attacked #Ukraine with ~60 missiles and ~100 UAVs, according to news reports. There are reports of successful Russian strikes, resulting in casualties and damage, including to energy infrastructure. There are reports of blackouts in many cities across Ukraine. pic.twitter.com/VBSybQDC1q