Poznati terorista 'PAO' u Argentini! Pripadnik Crvenih brigada godinama živeo kao izbeglica

Policija u Buenos Ajresu, uhapsila je bivšeg pripadnika italijanske levičarske terorističke oružane formacije Crvene brigade Leonarda Bertulacija.

Za njim je Italija izdala nalog za hapšenje zbog krivičnih dela koje je počinio kao član te grupe, saopštila je argentinska vlada.

U saopštenju se navodi da je Bertulaci odgovoran za zločine koji su potkopali demokratske vrednosti. Prema pisanju lokalnih medija, Bertulaci je optužen za više krivičnih dela, uključujući otmicu i zločinačko udruživanje.

On je u Argentini godinama živeo kao izbeglica, a taj status izgubio je pod administracijom aktuelnog predsednika Havijera Mileja.

Former member of Italy's Red Brigades armed group arrested in Argentina https://t.co/nlNZydSkEY pic.twitter.com/XLOq62nbdD