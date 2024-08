Bračni par nestao iz nudističkog kampa: Policija naišla na jeziv prizor

Stariji bračni par, koji je nestao iz nudističkog kampa, pronađen je mrtav ispod jedne kuće.

Policija u Kaliforniji je u petak, prilikom potrage za nestalim supružnicima, naišla na jeziv prizor. Ostaci Stefani Menard (73) i njenog supruga Danijela (79) bili su spakovani u kese i ostavljeni u jednom betonskom bunkeru, smeštenom ispod montažne kuće.

Prethodno je uhapšen njihov prvi komšinija, nakon što se automobilom zakucao u drugi objekat. Veruje se da je upravo on ubio bračni par, ali motivi u ovom trenutku nisu poznati.

Majkl Rojs Sparks (62) priveden je zbog sumnje da je izvršio ubistvo. On je uhapšen u četvrtak uveče, a nakon što je pronađen kraj kuće na ranču Olive Del, koji je opisan kao "stambeni park sa kamp kućicama i porodično odmaralište za nudiste".

Dresirani pas je u petak ujutro ukazao na prisustvo najmanje jednog tela negde ispod kuće, ali su policajci čekali da uđu u objekat pošto je trebalo sačekati procenu o bezbednosti kuće.

Dark sided update to another Dave and Chuck the Freak unsolved mystery. Looks like the elderly California nudist couple is gone :(https://t.co/RHEpNUmu4f