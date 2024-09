Poljak držao devojku u štali zatočenu godinama: Trpela stravično nasilje, rodila mu i dete

Prostorija od teškog poljskog kamena, veličine samo tri puta tri metra, mali prozor je zazidan, čelična vrata osigurana masivnom bravom. Nema ni struje ni vode. Poljak (35) je mladu ženu (30) držao u ovoj tamnici četiri godine, mučio je i silovao. Žena je ostala trudna.

Nakon što je počinilac uhapšen u sredu, mediji u Poljskoj već govore o "poljskom Friclu“. A slučaj iz donjošleskog sela Gaiki zapravo šokantno podseća na Austrijanca Jozefa Fricla (89), koji je svoju ćerku godinama držao zatočenu u podrumu i napravio joj nekoliko dece.

Gaika, selo od 200 duša u blizini Glogova u zapadnoj Poljskoj, sat i po vožnje od nemačke granice. Staro imanje na periferiji. Povremeni radnik Mateuš J. (35) živi ovde sa svojim bolesnim roditeljima. Ono što niko u selu nije sumnjao, on je držao mladu zatočenicu u strašnim uslovima u naizgled napuštenoj štali preko puta.

Ženu koja izgleda nikome nije nedostajala.

Tamnokosa Małgoržata dolazi iz malog grada oko 50 kilometara od Gaikija. Bila je u srednjim dvadesetim kada je upoznala Mateuša J. preko portala za upoznavanje početkom 2019. Na sastanku nekoliko meseci kasnije, zaključao ju je u pomoćnu prostoriju bivše ergele, u potpunom mraku.

Kada tačno, još uvek nije jasno. Tužilaštvo govori o „otprilike četiri godine” tokom kojih je Malgoržata bio u zatvoru. "Bez pristupa sredstvima za higijenu, tekućoj vodi, struji, toaletu".

Prema rečima javnog tužioca, J. je mladu ženu udarao pesnicom i „raznim predmetima“ u lice. On je izgladnjivao, mučio i silovao i tako je povređivao da je nekoliko puta sa slomljenim rukama i nogama odvodio mladu ženu u bolnicu u Novu Solu.

Čim se porodila, bebu dali na usvajanje

Malgoržata je ćutala od straha. Čak i kada je zatrudnela i rodila bebu u klinici, koju, prema je pisanju poljskih medija, odmah po rođenju dala na usvajanje na insistiranje Mateuša J. Nejasno je zašto lekari ni jednom nisu postali sumnjičavi.

"Nisam mogla doktorima da kažem istinu, plašila sam se, a on mi je zapretio da će biti još gore ako se žalim“, kaže sada 30-godišnjakinja za poljski novinski portal „MiGlogov“.

Ona još uvek ne zna gde je tačno bila zatočena.

"Stavio mi je balaklavu tako da nisam mogla da vidim gde živimo dok me je vodio u bolnicu“, kaže Malgoržata za portal. "Ista stvar se dešavala kada me je uveče vodio da se operem. Ponekad bi me samo polio vodom iz creva, ali ako bih bila poslušna, dobila bih toplu vodu.

Pre nekoliko dana, 27. avgusta njen mučitelj ju je vratio na kliniku. Rame joj je iščašeno, a ima i unutrašnje povrede. One su posledice jednog od bezbrojnih silovanja. Ali ovoga puta mlada žena sve je rekla lekarima.

Istog dana uhapšen je Mateuš J. Preti mu kazna do 25 godina zatvora.

Roditelji nemi, ništa čuli ni videli, a živeli na par metara od štale

Roditelji nasilnika, koji žive u kući udaljenoj svega nekoliko metara od nekadašnje štale, ne žele da čuju ništa o mukama mlade žene. „

"Nismo ništa čuli, ništa nismo videli“, tvrdi majka za poljski novinski portal. "On je dobar dečko".

U samom selu J. je opisan kao stidljivi pustinjak koji je noću hodao obližnjom šumom sa baterijskom lampom i najradije bio za izbegavanje. Ali niko nije verovao da će taj čudan čovek godinama zatvarati i mučiti ženu.

Autor: Marija Radić