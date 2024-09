Pronađena TELA 6 TALACA, među njima i Amerikanac! Hamasovci ubili malo pre upada IDF u tunel u Rafi

Izraelska vojska jutros je saopštila da su tela šest talaca izvučena iz Pojasa Gaze, dodajući da su oni ubijeni neposredno pre nego što su Izraelske odbrambene snage (IDF) došle do njih.

- Šest tela pronađeno je u podzemnom tunelu u području Rafe na jugu Pojasa Gaze i prebačeno u Izrael. Svih šest osoba oteto je tokom terorističkog napada Hamasa na južni Izrael 7. oktobra prošle godine - objavila je izraelska vojska na Telegramu.

Prema rečima kontraadmirala Danijela Hagarija, portparola IDF, taoce su ubili oni koji su ih zarobili malo pre nego što su tela otetih pronađena.

IDF je naveo da su pronađeni ubijeni taoci Karmel Gat, Eden Jerušalmi, Herš Goldberg-Polin, Aleksandar Lobanov, Almog Sarusi i narednik Ori Danino.

- Brutalno su ih ubili Hamasovi teroristi malo pre nego što smo došli do njih - izneo je Hagari početnu procenu IDF.

Nakon što je potvrđena smrt američkog državljanina Goldberg-Polina, američki predsjednik Džo Bajden rekao je da je "shrhan i ogorčen" zbog ove vesti.

Bajden je naveo da je Herš "bio među nedužnima brutalno napadnutim na muzičkom festivalu za mir u Izraelu 7. oktobra".

- Izgubio je ruku pomažući prijateljima i strancima tokom Hamasovog divljačkog masakra. Tek je napunio 23 godine. Planirao je da putuje svetom. Upoznao sam njegove roditelje, Džonu i Rejčel. Bili su hrabri, mudri i postojani, iako su izdržali nezamislivo - rekao je Bajden.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks