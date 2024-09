(VIDEO) RUSIJA GORI, NAJVEĆI NAPAD OD POČETKA RATA! Zelenski se sveti Putinu, Ukrajinci udaraju sa svih strana: Odjekivale eksplozije u elektranama

Rusija je doživela najveći napad bespilotnim letelicama od početka rata, kada je 158 ukrajinskih dronova gađalo više regiona u Rusiji, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Lokalni zvaničnik u moskovskom regionu rekao je da su tri drona pokušala da pogode termoelektranu na ugalj Kašira.

-Nije bilo žrtava niti štete - rekao je on.

Ukrainian drone strike successfully targeted the Konakovo Power Station in Russia's Tver region overnight



Here’s how the power station looks after today’s attack. pic.twitter.com/uTiJ3L4fZp — NEXTA (@nexta_tv) 01. септембар 2024.



Eksplozije i požari u termoelektranama

Ipak, snimci koje su snimili stanovnici sugerišu da je napad dronom izazvao eksplozije i požar u elektrani.

Ruske novinske agencije su takođe izvestile o požaru u moskovskoj rafineriji nafte u Kapotnji, a snimci sa sajtova takođe sugerišu napad dronom na skladište nafte, iako je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao da "nije bilo štete ili žrtava".

Kasnije su se na internetu pojavili snimci na kojima se vidi helikopter koji pomaže u gašenju požara u rafineriji. Požar je navodno klasifikovan kao incident 5. nivoa, što je najviši nivo.

Newly released footage captures the exact moment a Ukrainian drone struck the Konakovo Power Station, located in #Russia's Tver region, approximately 150 kilometers northwest of #Moscow. pic.twitter.com/ZDhLSvjvQB — NEXTA (@nexta_tv) 01. септембар 2024.



Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov je potvrdio da je i tamo došlo do napada.

-Oštećeno je staklo tri stambene zgrade u Belgorodu. U jednoj privatnoj rezidenciji je potpuno uništena pomoćna zgrada - naveo je Gladkov.

Bespilotne letelice napale 15 oblasti

Još jedan požar izbio je u elektrani Konakovo u Tverskoj oblasti. U pitanju je jedna od najvećih termoelektrana u centralnom delu Rusije, osma po veličini termoelektrana u zemlji.

Pored elektrane, zapalilo se i skladište gasa udaljeno nekoliko kilometara, javili su lokalni mediji.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian drones successfully struck the Konakovo Power Station, a natural gas facility located just outside Moscow, this evening.



The power station is now engulfed in heavy flames. pic.twitter.com/hv2d9lG7hk — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 01. септембар 2024.



Prema podacima Ministarstva odbrane, bespilotne letelice su oborene u 15 regiona, sa najvećim koncentracijama u regionima Kursk (46), Brjansk (34) i Voronjež (28). Uprkos merama odbrane, napadi su rezultirali požarima na kritičnoj infrastrukturi.

Ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što je ukrajinsku energetsku infrastrukturu gađalo preko 200 ruskih dronova i projektila u jednom od najvećih takvih napada.

Obe strane su ciljale energetsku infrastrukturu otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u februaru 2022.

Autor: Dubravka Bošković