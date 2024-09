Članovi kraljevske porodice NIKADA neće izgovoriti OVE REČI: U njihovom rečniku su strogo zabranjene, poznato i zbog čega

Kraljevska porodica, očekivano, koristi drugačiji vokabular nego "obični smrtnici". Ali, da li ste znali da postoje reči koje članovi britanske kraljevske porodice nikada neće izgovoriti?

Neke od njih otkrila je britanska socijalna antropološkinja i autorka knjige "Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour", Kejt Foks.

Mama i tata/majka i otac

Koliko god čudno zvučalo, članovi kraljevske porodice svoje roditelje ne zovu "mama i tata" ili "majka i otac", već "mummy and daddy" ("mamica i tatica"). Kao dokaz tome je i proslava dijamantskog rođendana pokojne kraljice Elizabete II, kada je, tada još uvek princ, Čarls III svoju majku nazvao "mamicom".

Pardon

Iako reč "pardon" većini ljudi nije sporna, članovima kraljevske porodice je zabranjeno da je koristi. Umesto toga, radije će reći "oprosti?" ili "oprosti, šta?", ako na primer nisu čuli šta ste im rekli ili ih pitali, piše Mirror, a prenosi Insider Story.

Toalet

Reč "toalet" je francuskog porekla pa se, verovatno, zbog toga i izbegava. Umesto nje, članovi kraljevske porodice reći će kratko "loo" (lu), što takođe znači WC.

Parfem

Nećete dobro proći ako članu kraljevske porodice kažete da ima dobar parfem. Bolji izbor reči je: "Sviđa mi se tvoj miris", koliko god zvučalo bizarno.

Čaj kao večernji obrok

Antropološkinja Kejt Foks kaže da je nazivanje večernjeg obroka "čajem" jedan od najvećih pokazatelja da ste iz radničke klase. Za višu klasu to je "dinner" ili "supper" što u bukvalnom prevodu znači večera.

Laundž

Članovi kraljevske porodice nemaju dnevnu sobu ili dnevni boravak, odnosno "laundž". Oni tu prostoriju nazivaju "drawing room" ili "sitting room", što se može prevesti kao "soba za sedenje".

Desert

Kada se dobije kraljevski poziv na večeru, na meniju sigurno neće biti desert. Umesto toga, želju za slatkim zvanice će morati da zadovolje "pudingom", jer to je reč koju koristi kraljevska porodica.

Otmen

Veruje se da prvo pravilo otmenosti glasi – nikad druge ili sebe ne nazivajte otmenim. Prema rečima Kejt Foks, članovi kraljevske porodice umesto toga koriste izraz "pametan".

Autor: Marija Radić