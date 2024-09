Policija pretresla kuću mladića poreklom iz BiH koji je izvršio NAPAD U MINHENU: Živeo sa roditeljima (FOTO)

Policija je pretresla kuću u kojoj je živeo mladić, poreklom iz BiH, a koji je u četvrtak ujutru otvorio vatru ispred Dokumentacionog centra nacizma u centru Minhena.

Napadač, koji je identifikovan kao Emre I. (18), likvidiran je nakon napada. Mediji pišu da je rođen u Austriji, ali da ima bosanske korene.

Policija i dalje pokušava da ustanovi šta ga je navelo da otputuje naoružan u Minhen, i da na godišnjicu napada na Olimpijskim igrama 1972. parkira automobil kod zgrade izraelskog konzulata, a onda se tuda šeta naoružan.

Odmah nakon incidenta u Minhenu, austrijska policija je blokirala kuću u regionu Salcburga, u jednom mirnom mestu, gde je Emre živeo sa roditeljima. Na lice mesta stigli su i specijalci i anti-diverzioni timovi.

Čitav kvart u Neumarktu, gde je Emre živeo sa ocem i majkom bio je blokiran iz predostrožnosti. Srećom, ubrzo se ispostavilo da razloga za brigu nema. Međutim, i dalje nije poznato da li su u kući pronađeni neki dokazi.

Emre od ranije poznat policiji

Emre je, prema pisanju Bilda, od ranije bio poznat policiji. Njega su "primetili" prošle godine, dok je još imao svega 16, jer je bio nasilan prema vršnjacima u školi i pretio im je. Tada se još saznalo da je podržavao ISIS i na njegovom telefonu su pronađeni propagandni materijali Islamske države.

Prema navodima medija, ovo je uključivalo i kompjutersku igru koja se proširila među simpatizerima IS putem društvenih medija. Rečeno je da je rekonstruisao scenarije ubijanja koje je koristila teroristička organizacija. Takođe je bio zainteresovan za oružje i eksploziv, navodi salcburška policija.

Ipak, vlasti na njega nisu gledale kao na pretnju.

Više javno tužilaštvo odlučilo je da ne podigne optužnicu protiv njega za umešanost u terorističku organizaciju jer ga nisu videli kao pretnju. Međutim, zabranjeno mu je da poseduje oružje do 2028. godine. Međutim, nekako je uspeo da dođe do pištolja...

’Verdachte schietpartij München (18) wilde aanslag plegen en had propaganda IS op zijn telefoon.’



De vermoedelijke dader Emrah I. is een islamist. Hij zou in 2023 al aangemerkt zijn als terreurverdachte. De Oostenrijkse autoriteiten lieten hem lopen. 😳https://t.co/zKlcxVblS9