RUSI NAPALI KIJEV! Ukrajinskom prestonicom odjekuju EKSPLOZIJE

U ukrajinskoj prestonici Kijevu noćas su odjekivale eksplozije i dejstvovala protivvazdušna odbrana (PVO).

To je Kijev post objavio na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter), pozivajući se na lokalne vlasti.

Ukrajinski sajt UAZMI njuz prenosi da su ruske snage napale Kijev u nekoliko talasa i tvrdi da je PVO uništila sve dronove na obodu glavnog grada Ukrajine.

Air defense downs all enemy drones launched at Kyiv overnight: Ukraine's air defense forces have destroyed all strike drones that the enemy used to attack Kyiv overnight. https://t.co/5BJabF9Sqc | UA no-fly zone #StopPutin #ArmUkraineNow #StandUpforUkraine