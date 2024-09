Pojavio se snimak navodne PUTINOVE LJUBAVNICE! Pogledajte kako se Alina 'istesa' na dete: Čuješ li me? Samo ću da odem

Navodna partnerka ruskog predsednika Vladimira Putina "istresala se" na mladoj gimnastičarki, a njenu surovost zabeležile su kamere.

Alina Kabajeva (41), koja je Putinu navodno rodila dvoje dece, ponovo se našla u žiži javnosti nakon što je isplivao snimak na kojem se vidi kako je veoma oštra prema mladoj zvezdi gimnastike.

Kabajeva, koja je osvojila olimpijsku zlatnu medalju u ritmičkoj gimnastici, snimljena je kako "sikće" na talentovanu Karolinu Tarasovu tokom jednog treninga u Sočiju. Kabajeva je bila toliko neprijatna da se Karolina u jednom trenutku rasplakala.

Devojka iz Donjecka, koja pohađa elitnu gimnastičku akademiju Kabajeve - Skaj Grejs u ​​Sočiju, objavila je video zapise "prve dame" Kremlja, koja izgleda da nosi burmu, što bi moglo da ukazuje na tajni brak sa Putinom, navodi DailyMail.

Na snimku se vidi deo treninga i kako Karolini ispada rekvizit dok je Kabajeva sve vreme gleda, a potom besni na nju.

"Namerno si to uradila, Karolina. Čuješ li me? Pogledaj me. Zašto ovo radiš namerno? Mogla si sada da uhvatiš palicu", reži Kabajeva.

Devojčica, koja ima svega 14 godina i koja je osvajala medalje na brojnim međunarodnim takmičenjima, potom se izvinjava Alini Kabajevoj.

"Šta se desilo sa tobom? Ne razumem! Šta?", govori Kabajeva.

Putin's girlfriend Alina Kabaeva made Ukrainian gymnast Karolina Tarasova cry by scolding her, pic.twitter.com/TXKAqppTeF — Nico (@Nico00503) 06. септембар 2024.

Karolina potom drhtavim glasom odgovara: "Zato što jednostavno ne mogu to".

"Ipak može. Znaš da nema suza, nema poniženja. Ja ću samo da se okrenem i odem, a to je najgore, ta ravnodušnost. Zapamti! Nemoj to da radiš Karolina, nikada više", govori Kabajeva.

Tu Putinova navodna partnerka nije prestala da drži slovo mladoj nadi ritmičke gimnastike.

"Ovo je, kako da ti kažem, nemanje ljubavi prema sebi, ponižavanje sebe dok drugi gledaju i to je to. A svi te gledaju", bila je oštra Kabajeva.

"Što radiš to. Ne razumem! Gubiš se. Hajde da se više to ne ponavlja! Obećavaš?", čuje se Kabajeva, na šta Karolina odgovara: "Dobro, neće se ponoviti".

Na drugom video snimku, kada je Karolina u više navrata pogrešila, Kabajeva je odbrusila: "Ne znaš da baciš ili šta? Radiš li ovo namerno? Šta si sad radila? Ne razumem šta se dešava. Dođi ovamo, molim te. Dođi ovamo kod mene. Da li uopšte razumeš šta se dešava? Šta to radiš? Izluđuješ sebe, znaš li to? Niko te ne izluđuje, sama sebi to radiš. Ti bi još da treniraš? Ovo nije trening. Ovo je ispravljanje grešaka. Psihološki i fizički, jer kada izađete na takmičenje, trešćeš se. I reći ću ti, pa zapamti. Ono što si uradila loše, a ne ono što si uradila dobro, jer imaš više lošeg nego dobrog", govorila je Kabajeva.

Nakon što je devojku javno ukorila, Kabajeva je viđena kako je grli, govoreći joj da ne ponavlja greške i da "divlja".

Pet meseci ranije, Kabajeva je zapretila da će Karolinu poslati kući u Ukrajinu, rekavši joj: "Ne pokušavam da te uplašim, ali ako još jednom izađeš i tako nastupaš, lično ću ti spakovati kofere i ići ćeš kući".

Autor: Snežana Milovanov