Četvoro ljudi poletelo u PRVU PRIVATNU ŠETNJU! Pogledajte kako je izgledao OVAJ ISTORIJSKI TRENUTAK

Jedan milijarder, jedan pilot i dvoje zaposlenih u kompaniji SpaceX poleteli su danas sa Floride u misiju koja bi trebalo da označi novu etapu u komercijalnom istraživanju svemira - prvu šetnju svemirom u istoriji u privatnom aranžmanu.

"Polaris Dawn poleće!", navela je kompanija Ilona Maska na mreži X, uz snimke rakete Falcon 9 pri poletanju iz Svemirskog centra Kenedi. Poletanje je više puta odlagano u protekle dve nedelje, najviše zbog loših vremenskih uslova.

Šetnja svemirom je planirana za četvrtak, na polovini petodnevnog leta.

Ako sve bude po planu, to će biti prva privatna šetnja svemirom, ali bez udaljavanja od kapsule.

Polaris Dawn Live Broadcast:



– Furthest from Earth that humans have been in over half a century



– First private spacewalk



