SNIMAK KOJI PRETENDUJE DA POSTANE VIRALAN: Jedan detalj sa debate Kamale i Trampa mnogima promakao! (VIDEO)

Republikanac Donald Tramp i potpredsednica demokrata Kamala Haris suočili su se u žestokoj debati uoči predsedničkih izbora 5. novembra.



I pored mnogo oštrih reči sa obe strane, prvi susret predsedničkih kandidata izazvao je veliku pažnju.

Snimak njihovog dolaska na scenu televizije Ej-Bi-Si postao je viralan na društvenim mrežama, a razlog je - rukovanje.



Naime, Kamala Haris je prišla Donaldu Trampu, pružila mu ruku, predstavila se i poželela da imaju dobru debatu.

Kamala Harris just owned Trump.



