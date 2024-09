POŽAR NA SVETOJ GORI VAN KONTROLE, VATRA STIGLA DO NASELJA: Dignuta uzbuna zbog novog žarišta na Kritu, turisti beže, evakuiše se stanovništvo (VIDEO)

Na Svetoj Gori izbila su danas dva požarai, a vatra je van kontrole planula i na Kritu i stigla do naselja u mestu Hanija, zbog čega je naređena evakuacija.

Mobilizovano je više vatrogasnih brigada i tri helikoptera, ali jak vetar otežava gašenje. Zapalilo se nisko rastinje između obale i hotelskih kompleksa na Atosu.

Vatra je spalila i automobile kao što se vidi na snimku.

Vatrogasci uprkos naporima još nisu uspeli da lokalizuju požar na Svetoj Gori, a novo žarište planulo je na Kritu. Vatra se širi ka naselju i hotelima, zbog čega je služba za uzbunjivanje 112 poslala poruku za hitnu evakuaciju.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Grassland fire in your area



🆘 If you are at the square of #Platania #Chania and west, move away west towards #Gerani via the Old National Road



‼️ Follow the instructions of the Authorities



https://t.co/tg45OiBM77