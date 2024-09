Užas! Ubijeni fudbaler, žena i njihovo četvoro dece!

Katastrofalne vesti stižu iz pojasa Gaze, gde se i dalje odvijaju užasni napadi, a u jednom takvom je život izgubio fudbaler, kao i njegova čitava porodica.

Kako je prenela ruska novinska agencija RIA, fudbaler Hamdi Lubad poginuo je tokom bombardovanja pojasa Gaze.

Po podacima novinara Abubakara Abeda, koje prenosi ruska novinska agencija RIA Novosti, Hamdi Lubad, njegova žena, kao i njihovo četvoro dece, ubijeni su tokom izraleskog bombardovanja, kada je jedna bomba pala na stan u sektoru Gaze.

Breaking 🚨: Hamdi Lubbad, current midfielder of Al-Yarmouk Club and former of Ittihad Deir al-Balah, has been killed in an Israeli airstrike on his apartment in Gaza.



His wife and four daughters also killed.



303 footballers now killed by Israel, which will play today Vs Italy pic.twitter.com/n41hdjJPqP