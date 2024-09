EVROPA SE PRIPREMA ZA NAJGORE: Nižu se upozorenja, otkazuju događaji, raspoređuje vojska! Dolazi nezapamćeno nevreme

Cela Evropa je na udaru. Upozorenja na nevremena na snazi su i u srpskom komšiluku.

Kako je ranije najavljeno, Hrvatsku je zahvatila ogromna promena vremena. Grmljavinska nevremena, jak vetar, obilna kiša i pijavice stvarali su probleme po celoj zemlji.

Prema češkim i poljskim meteorolozima, u nekim područjima njihovih zemalja moglo bi da padne do 400 litara kiše po metru kvadratnom u iduća četiri dana, a u Austriji i Slovačkoj oko 200 litara.

Dams across the Czech Republic continue to release significant amounts of water to lower reservoir levels in preparation for what may be one of Central Europe’s most severe flooding events in recent history.#Hochwasser #Unwetter #Weatherpic.twitter.com/a3tvjsz7dF