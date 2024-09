Oglasila se Obaveštajna služba SAD! Ovo su propusti koji su omogućili atentat na Trampa!

Američka obaveštajna služba potvrdila je bezbednosne popuste koji su "omogućili" pokušaj ubistva republikanskog predsedničkog kandidata SAD Donalda Trampa i otkrila da agenti nikada nisu uputili lokalnu policiju da obezbedi krov zgrade koju je koristio napadač.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da je istraga otkrila da agenti iz sedišta Tajne službe i terenske kancelarije u Pitsburgu nisu imali dobru strategiju koja bi blokirala potencijalnog napadača, piše Vašington post.

Kada su nadzornici Obaveštajne službe stigli u Batler, u Pensilvaniji, gde je 13. jula izvršen atentat na Trampa, utvrdili su da kranovi, kamioni i zastave nisu bili raspoređeni na način koji bi blokirao liniju pogleda sa krova odakle je pucano na Trampa.

Napadač Tomas Metju Kruks uspeo je da se popne na zgradu i puca na Trampa, kojeg je ranio u uvo, kritično ranio još dve osobe i ubio prisutnog na skupu, nakon čega ga je ubio snajperista službe.

Istraga u Batleru otkrila je sledeće propuste: radio soba Tajne službe u kojoj su agenti trebali da nadgledaju potencijalne pretnje i dobijaju izveštaje o bilo kakvim problemima, nije mogla da primi upozorenja od lokalne policije koja je nadgledala skup.

Nisu bili na vezi sa lokalnom policijom

Upozorenje lokalne policije o sumnjivom čoveku na skupu pre Trampovog dolaska nije emitovano na radiju Obaveštajne službe.

Agenti nikada nisu čuli lokalni policijski radio o tome da pokušavaju da uđu u trag, a zatim i da uoče napadača nakon što je Tramp počeo da govori.

Vršilac dužnosti direktora Tajne službe Ronald Rou svedočio je u Kongresu krajem jula i rekao da ga je sramota zbog bezbednosnih propusta i obećao da će interna revizija pomoći u ojačavanju misija agencije u budućnosti.

