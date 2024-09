Napad 11. septembra ujutru u Njujorku na kule 'Bliznakinje' predstavlja jedan od najvećih neuspeha Amerike.

Ovaj napad promenio je fokus američkih službi i pokazao da pored klasične spijunaže i terorizam predstavlja simetrični napad sa ogromnim žrtvama.

amerika je počela da se bavi i borbom protiv terorizma, američki napadi u Avganistanu postali su plod teorije zavere. Mnogi su postali milioneri pisući o napadu na 'Bliznakinje', a Amereika se našla na udaru svojih rivala pre svega Rusije Kine koje eksploatišu torije zavere i emituju dezinformacije o ovoj temi.

Ono što je činjenica je da je Al Kaida organizovala napad, Biln Laden je finansirao napad i obuku otmičara kako bi moli da preuzmu kontrolu nad avionom. U napadu na kule 'bliznakinje' i Pentagon ubijeno je skoro 3.00 osoba iz 90 nacija

Ilija Životić, profesor bezbednosti reako jeu Novom jutru kod Jovane Jeremić na Tv Pink da su činjenice da se desio teroristički napad i da Al Kaida je to sprovela.

- Nakon toga su e pojavile mnoge teorije zablude, ja kao profesor bezbenosti nemam taj luksuz tim stvarima ja se bavim stvarima koje su dokazane i koje se nalaze u zvaničnim dokumentima- rekao je Životić.

Kako je rekao za njega je značajno to što su u tom terorističkom napadau stradala i dva građana Srbije i da se u memorijalnom centru nalazi i srpska zastava.

- Taj događaj je značajan i po tome da je NATO aktivirao član 5 što omogućava da kada je jedna država napadnuta da ima pravo da pozove ostale članice saveza da joj pomognu u toj borbi. Tada je prvi i jedini put bio taj član aktivira ni sve države članice priključile su se toj borbi Amerike u suzbijanju Al Kaide - kaže Životić.

Kako je rekao Amerikanci su dosta toga uspeli da urade a pre sveka su rekonstruisali njihov obaveštajni sistem i da se sada mnogo brže i bolje dele informacije, a posledice se vide jer posle toga mi nismo imali ni jedan sličan teroristički napad na teritoriji SAD-a.

On je dodao i to da je AL Kaida bila jedna veoma bogata orgnaizacija, a sam bin Laden je uneo ogromno svoje nasledstvo jer njegov otac je bio jedan od veoma bogatih građevinara na Bliskom istoku. Bin Laden je nasledio od njega 600 milion dolara.

On je dodao mi teroriste doživljavamo kao neke ludake koji imaju neke fantomke, Bin Laden je bio doktor, visoko obrazovani čovek i uglavnom su tim teroristima lideri visokoobrazovnai ljudi.

Pilot Stevan Ignjatović rekao je za novo jutro kod Jovane Jeremić na Tv Pink reako je da je bilo velikih prousta u obaveštajnim službama Amerike.

- Desilo se da 19 nazovi komandosa ulazi u ameriku boravi tmao neko vreme i završava neke pilotske obuke i to sa vrlo lošim rezultatima. Mije ima palo u oči da je nešto čudno što čovek želi da nauči samo da poleti i letei a ni i da sleti. Mnogo je tu propusta bilo - rekao je Ignjatović.

On je rekao da su godine prošle ali su i dalje ostale neke nerazjašnjene tajne.

- Jer mene niko ne može da ubedi da da je onaj treći avion za koji oni tvrde da je pogodio Pentagon bio aviona jer 86 kamera snima to područje ni na jednom snimku nema aviona postoji silueta nekog aviona i neke rakete - rekao je Ignjatović.

Pilot Radmila Tonković je govoreći o propustima obaveštajnih službi pomenula skorašnji događaj između Palestine i Izraela.

- Kako je moguće da jedna Mosad kao najveća bezbedonosna služba to ne primeti i ne spreči, e sad je pitanje koje u to sve umešan upetljan, ne zaboravima da sve službe sarađuju - dodaje ona.

Zaakciju u Njujorko Tonković kaže da je ona detaljno pripremana i da su to radili ljudi iznutra, niko nije doleteo iz inostranstva da to uradi to su bili ljudi koji su tmao obučavani.

Autor: Dalibor Stankov