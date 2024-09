Viktor Orban, premijer Mađarske, trenirao sa Arnoldom Švarcenegerom u Budimpešti

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je fotografiju zajedničkog treninga sa glumcem i bivšim guvernerom Kalifornije Arnoldom Švarcenegerom u jednom od fitnes centara u Budimpešti.

"Ostavio sam majicu za trening kod kuće, ali trener nije imao milosti", naveo je Viktor Orban na Fejsbuku.

Orban je postavio i fotografiju na kojoj Arnold Švarceneger pozira u kabinetu mađarskog premijera, kao i snimak sastanka u zgradi vlade.

