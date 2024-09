DRAMATIČAN PRIZOR: Pukla brana u Poljskoj (VIDEO)

Brana na jugozapadu Poljske popustila je zbog poplava. Reč je o brani koja je podignuta početkom 20. veka u dolini Klocko na granici Poljske s Češkom, a visoka je 29 metara.

Ovaj rezervoar za kontrolu poplava može da primi gotovo milion metara kubnih vode, javlja DPA.

Vremenska prognoza ne ide u prilog Poljacima, i danas i sutra najavljuju se nove obilne količine kiše.

Premijer Donald Tusk potvrdio je da se jedna osoba utopila.

"Situacija je vrlo dramatična, najdramatičnija je u okrugu Klocko", poručio je Tusk.

The dam in Stronie Śląskie, Poland has burst....



"Sirens are howling, firefighters have jumped up and are shouting that the dam in Stronie has burst"