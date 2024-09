BORIS SLOMIO SRCE EVROPE, STRAVIČNI PRIZORI RAZARANJA: Snimci kataklizme kakva se ne pamti, voda nosi sve pred sobom (VIDEO)

Ciklon Boris divlja Evropom, u kojoj uništava sve pred sobom, od infrastrukture do ljudskih života.

U snimcima koji su pred vama vidi se sva okrutnost i snaga prirode.

Austija: Od snega do potopa

🇦🇹Weather disasters in Austria:Parts of the country under snow,a state of emergency declared in the lowlands due to floods



Parts of Austria are under snow, at altitudes above 1,400 meters it reaches a height of over a meter,the Austrian newspaper "Hojte" announced.



Given that pic.twitter.com/vGqCJyY5qa