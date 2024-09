PUTIN ODREDIO ROK ZA KRAJ RATA U UKRAJINI: Evo do kada mora da okonča sukob ili...

Šef ukrajinske vojno-obaveštajne službe otkrio je do kada Rusija planira da okonča rat sa Ukrajinom.

Šef ukrajinsko vojno-obaveštajne službe Kirilo Budanov naveo je da ruska vojska planira da okonča rat u Ukrajini do 2026. godine. Prema njegovim rečima, "2025. godina biće ključna".

"2025. je njihova presudna godina, a prelazak iz 2025. na 2026. je od velike važnosti za njih.

Žele da završe rat do tada, jer prema njihovim procenama, ako ne izađu kao pobednici, izgubiće svaku nadu da će Rusija ostati supersila u narednih 30 godina. Do tada će se suočiti sa izborom: ili da objave novu mobilizaciju ili da smanje intenzitet sukoba, što bi moglo biti kritično za njih", rekao je Budanov, piše Njuzvik.

🚨🇬🇧 NEW: The UK told the UN that Russia is buying "ballistic missiles" from Iran and North Korea, with Iranian missiles expected to reach "European soil" and strike deeper into Ukraine



[@UKUN_NewYork] pic.twitter.com/SAgW4Bockj