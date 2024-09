Misterija oko smrti milijardera Daniela: Telo pronađeno u jezeru na njegovom imanju, svi čekaju obdukciju (FOTO)

Misterija oko smrti milijardera i magnata biotehnologije, Daniela Reinera (72), koji je pronađen mrtav u jezeru na svom prostranom i izolovanom imanju u državi Vašington, privukla je veliku pažnju javnosti.

Policija je obaveštena o njegovom nestanku 30. avgusta uveče, nakon što je Reiner nestao iz svog doma severno od Spokanea. Potraga je ubrzo obustavljena zbog mraka, ali je sledećeg jutra nastavljena uz pomoć pasa tragača, koji su usmereni ka jezeru.

Njegovo telo pronađeno je 31. avgusta u 15 časova u vodi dubokoj oko 60 metara.

Glen Blejksli, šerif okruga Pend Oreille, kaže da će obdukcija utvrditi uzrok smrti:

"Naravno, tražimo bilo kakve očigledne znake traume ili bilo šta što bi ukazivalo na nasilje, ali u ovom slučaju to nismo videli, pa se oslanjamo na rezultate obdukcije koja će nam dati uzrok smrti".

Daniel Reiner, postao je poznat kao izvršni direktor kompanije "Optical Devices Inc", koju je prodao kompaniji "Marquette Electronics" za 300 miliona dolara 1993. On je poznat po tome što je osnivao, kupovao i preprodavao brojne kompanije.

Pet godina kasnije, preselio se u vilu na svom imanju od 1.837 hektara blizu kanadske granice i investirao u kompaniju za računarsku opremu "World Wide Packets", sa sedištem u Spokaneu, koja je 2008. godine prodata kompaniji "Ciena Corp" za 290 miliona dolara.

"Dan je bio veoma uključen u uspeh, rast i prodaju kompanije World Wide Packets", izjavio je Tom Simpson, koji je obezbedio njegovu investiciju u kompaniju.

„Upoznali smo se krajem 90-ih kada se Dan preselio u Spokane i pokušavao da se prilagodi lokalnoj zajednici", dodao je Simpson i nastavio:

"U to vreme, već je bio veoma uspešan preduzetnik i graditelj kompanija".

