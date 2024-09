Stravične prognoze naučnika: Skoro 40 miliona ljudi umreće do polovine veka od infekcije za koju nema leka

Patogeni otporni na lekove mogli bi da izazovu više od 39 miliona smrti u narednih 25 godina!

To su pokazale nove procene objavljene u utorak u The Lancetu koji je jedan od najstarijih medicinskih časopisa. Studija takođe predviđa da će 169 miliona smrtnih slučajeva biti povezano sa infekcijama otpornim na lekove do sredine leka.

Istraživači zasnivaju svoje prognoze na analizi nedavnih smrtnih slučajeva i uticaju mera za suzbijanje smrtnih slučajeva zbog otpornosti na antibiotike (AMR) tokom vremena. Otkrili su da je više od milion ljudi umrlo svake godine od posledica infekcija otpornih na lekove između 1990. i 2021. godine. Za to vreme, smrtnost kod dece mlađe od 5 godina od AMR opala je za 50 procenata, dok je smrtnost među osobama od 70 i više godina porasla za više od 80 procenata.

Očekuje se da će se trendovi nastaviti pri čemu se predviđa da će se smrtni slučajevi AMR među decom mlađom od 5 godina prepoloviti do 2050. godine dok će se smrtni slučajevi među osobama starijim od 70 godina više nego udvostručiti.

Studija, koju je sproveo projekat Globalnog istraživanja antimikrobne rezistencije (GRAM), predviđa da će se smrtni slučajevi AMR stalno povećavati u narednim decenijama ako se ne preduzmu mere sanacije.

Autori procenjuju da bi 1,91 milion ljudi moglo umreti od direktnih posledica AMR-a 2050. godine - što je povećanje od skoro 70 odsto u poređenju sa 1,14 miliona smrtnih slučajeva 2021. godine. Takođe se predviđa da će AMR doprineti smrti 8,22 miliona ljudi godišnje - što je povećanje od skoro 75 odsto na 4,71 milion povezanih smrtnih slučajeva u 2021. godini.

AMR je prema GRAM studiji iz 2022. godine bio direktno odgovoran za 1,27 miliona smrtnih slučajeva u 2019. i doprineo je još 4,95 miliona smrtnih slučajeva. Autori su primetili da je pad broja smrtnih slučajeva povezanih sa AMR-om 2021. u poređenju sa 2019. verovatno posledica mera uvedenih tokom pandemije kovida-19, dodajući da veruju da je to privremeno.

- Nalazi naglašavaju da je AMR već decenijama značajna globalna zdravstvena pretnja i da ova pretnja raste. Razumevanje kako su se trendovi u AMR smrtnim slučajevima menjali tokom vremena i kako će se verovatno promeniti u budućnosti od vitalnog je značaja za donošenje informisanih odluka koje će pomoći u spasavanju života - rekao je autor studije Mohsen Nagavi sa Univerziteta u Vašingtonu.

Globalni lideri će se okupiti na sastanku na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sledeće nedelje kako bi potpisali dugo očekivanu političku deklaraciju koja će objediniti globalne planove za borbu protiv AMR-a.

