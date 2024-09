Preokret! Oglasio se šerif u vezi vanredne situacije uoči današnjeg Trampovog mitinga

"Reagovali smo na sumnjivu situaciju u Koloseom Nasu. Međutim, nije bilo validnosti da je pronađena eksplozivna naprava", rekao je za Njuzvik, zvaničnik zadužen za bezbednost, što je u suprotnosti sa prvobitnim izveštajima da je pronađen eksploziv u automobilu nedaleko od mesta gde Donald Tramp danas drži miting na Long Ajlendu.

Podsećamo, "Dailymail" je prvi objavio da je policija navodno pronašla eksploziv u automobilu u blizini mesta na kojem će Tramp održati miting. Izvori u policijskoj upravi okruga Nasau navodno su rekli novinaru "One America News Network" Džejmsu Lalinu da je mesto skupa "probijeno".

Pored toga, policajci su navodno "pronašli eksplozivnu napravu u jednom od vozila". Vozač je navodno posle toga pobegao u šumu.

"Niko nije video da li ima nešto kod sebe, samo su ga videli kako beži. Mnogo automobila sada parkira tamo", rekao izvor Lalinu prema objavi na Iksu.

🚨Cops confirm no threat to Donald Trump's rally following report of 'explosives' found in car. #Explosives #Trump #LongIsland



Can Trump trust the authority at this point or should he cancel his rally?https://t.co/OXmDIi8Uxw