JEZIVO! Neverovatan snimak nastao tačno u vreme napada: Evo kako je izgledao Bejrut kad su aktivirani pejdžeri! (VIDEO)

Međunarodna novinska agencija Rojters snimala je u prenosu uživo panoramu Bejruta, glavnog libanskog grada kada su, tačno u 15:30 časova, aktivirani brojni pejdžeri s ugrađenom eksplozivnom napravom.

Dramatični, ubrzani video grada pokazuje velike oblake gustog, sivog dima koji se pojavljuju na nekoliko različitih lokacija.

🇱🇧🇮🇱 | 15-minute time-lapse of the Beirut skyline in Lebanon. Plumes of smoke can be seen everywhere following Pager system explosions. #LebanonExplosion

pic.twitter.com/06QSblEm26