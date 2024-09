DRAMA NA LETU: Putnicima počela da curi KRV iz nosa i ušiju, avion HITNO SLETEO!

Avion koji je leteo u SAD morao je hitno da sleti nakon što je putnicima iznenada počela da curi krv iz nosa i ušiju.

Do drame je došlo u avionu Delta Air-a od Solt Lejk Sitija do Portlanda.

Samo što je avion poleteo, dogodilo se nešto nezamislivo - nekoliko putnika su primetila da im krv curi iz nosa i ušiju.

Prva reakcija pilota bila je da hitno sleti.

"Čula sam šištanje, a onda sam iznenada osetila bol u desnom uhu. Zvučalo je kao da mi u uhu žubori. A onda sam videla krv", rekla je jedna putnica za CNN.

Razlog za bol je brzo postao jasan: problem sa pritiskom u kabini. Pad pritiska se iz minuta u minut pogoršavao, zbog čega se pilot vratio i sleteo u Solt Lejk Siti. Prilikom sletanja u avionu je nastala panika.

Delta Airlines said 10 people were evaluated or treated by paramedics after a flight experienced a pressurization error Sunday. Passengers spoke with KSL TV about their symptoms, including bloody noses and bleeding ears.



READ THE LATEST: https://t.co/BtQUjFIxOz pic.twitter.com/RojTWZ3Rjb