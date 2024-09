'ISTARŽUJEMO ŠTA JE MOTIV NAPADA' Napad noževima u Roterdamu, ima mrtvih

Najmanje jedna osoba je ubijena, a dve su teško povređene u napadu koji se večeras dogodio u Roterdamu.

Kako je preneo "Vašington post", osumnjičeni napadač je uhapšen.

On je povređen i prebačen je u bolnicu. Navodno je napao slučajne prolaznike na ulici sa dva noža.

Vesel Stole, portparol policije, rekao je da se napad dogodionedaleko od mosta Erazmus.

"Istražujemo šta je bio motiv napada. Sve moguće scenarije proveravamo", rekao je on.

BREAKING:



1 killed & 2 wounded in suspected Islamist terror attack in the Netherlands.



A man armed with 2 large knives started stabbing people at random by the Erasmus Bridge in Rotterdam while shouting “Allahu Akbar”



A personal trainer appeared & beat the attacker unconscious pic.twitter.com/nrQSJbC45s