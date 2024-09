Neverovatan poduhvat lekara: Sijamske bliznakinje iz Pakistana uspešno razdvojene u Ankari

Tim od 60 medicinskih stručnjaka u Ankari uspešno je odvojio 11-mesečne sijamske bliznakinje iz Pakistana posle složenih operacija u dve faze koje su trajale oko 14 sati.

Bliznakinje, Mirha i Minal, rođene su sa spojenim glavama, ali ovakav medicinski tretman nije dostupan u Pakistanu, prenela je danas Anadolija.

Poznati pedijatrijski neurohirurg iz Londona Ovase Džilani kontaktirao je predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, koji je ponudio da se operacije obave u toj zemlji.

Bliznakinje su stigle u Ankaru u maju i stavljene su pod strogi medicinski nadzor u gradskoj bolnici Bilkent.

Razdvajanje je obavljeno u dve faze, a hirurški tim je predvodio Džilani, zajedno sa turskim lekarima Harunom Demirdžijem i Hasanom Muratom Erganijem.

