ON JE DANAS NAJTRAŽENIJI ČOVEK NA SVETU, A POJMA NIJE IMAO ŠTA SE DOGAĐA: 'Nestao je, policija ga traži!' (FOTO)

Vlasnik bugarske fiktivne kompanije "Norta Global", navodno odgovorne za prodaju pejdžera koji su eksplodirali širom Libana, nestao je na dan eksplozije i od tada mu se gubi svaki trag.

Preduzetnik Rinson Hose (39), koji živi u Norveškoj, a poreklom je iz Indije, naveden je kao vlasnik "Norta Global". Hoze je u utorak trebalo da napusti svoj stan u predgrađu Osla i krene na ranije planirano poslovno putovanje. Ali njegov primarni poslodavac, norveški medijski konglomerat NHST Media Group, nije mogao da stupi u kontakt sa njim i u sredu uveče je obavestio norvešku obaveštajnu službu.

Sledećeg dana lokalna policija je saopštila da je pokrenula "preliminarnu istragu o informacijama koje su dospele u javnost".

- Upoznati smo sa informacijama, ali još nemamo komentar o tome - rekla je Uni Grondal, portparolka norveške policije u Oslu.

U ovom trenutku nema dokaza koji bi sugerisali da je Hoze namerno pomogao Izraelu da pronađe uzbunjivače koji su korišćeni za bombardovanje pripadnika Hezbolaha ili da je znao za izraelsku operaciju.

Živi normalnim životom

Hoze se preselio u Norvešku 2015. godine nakon dve godine rada za londonsku kompaniju. Živi u Oslu sa suprugom i ima norveško državljanstvo, piše "The Sun". Njegove komšije u mirnom predgrađu Osla rekli su "Rojtersu" da ne znaju mnogo o njemu.

Međutim, jedna od njegovih prijateljica rekla je za norveški novinski sajt "VG" da je šokirana saznanjem da je on povezan sa eksplozijama u Libanu.

- Sviđao se celom mom krugu prijatelja. Godinama je čuvao kosu kako bi mogao da je pokloni obolelima od raka. Za mene je on čovek velikog srca - rekla je ona.

