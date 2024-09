U JUŽNOJ AFRICI PALO DVA METRA SNEGA! Mrežama kruže urnebesni snimci: Uživanje uz Sneška Belića i nargilu (FOTO)

Obilne snežne padavine zatvorile su puteve u Južnoj Africi.

Putnici su zaglavljeni u automobilima posle neuobičajeno obilnih snežnih padavina u tom delu kontinenta.

U nekim krajevima Afrike sneg je napadao i do dva metra.

Posebno je pogođen autoput N3 koji povezuje Johanesburg i Durban, a hitne službe pokušavaju da dođu do ljudi koji su bili zarobljeni u svojim vozilima u delovima gde je put zatvoren.

Neki su proveli noć u svojim automobilima. Ključni autoput na istoku države jedan je od najteže pogođenih, a nekoliko deonica je zatvoreno, dok su i zaobilaznice neprohodne, rekli su zvaničnici.

„Još nema detaljnih informacija o tome u kakvom su stanju neki učesnici u saobraćaju koje je zadesio jak sneg", rekla je menadžerka Uprave za naplatu putarine Tanija Dugra.

Trinaest sati blokirani

„Službe za hitne slučajeve su radile bez prekida tokom noći. Pokušavale su da dođu do što većeg broja učesnika u saobraćaju", kaže Dugra.

Ćebad i obroci su dostavljani nekim zaglavljenim vozačima, saopštila je vlada provincije Kvazulu-Natal.

Kamioni su od petka parkirani pored puta, rekao je za AFP službenik Korporacije za upravljanje drumskim saobraćajem Sajmon Zvejn: „Autobusi koji putuju između provincija zaglavljeni su na benzinskim stanicama oko sedam sati“.

