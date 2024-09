'POVRATAK KOBASICA' Britanski premijer doživeo lapsus na prvoj partijskoj konferenciji od izbora (VIDEO)

Britanski premijer Kir Starmer napravio je lapsus tokom današnjeg govora na lubirističkoj konferenciji.

Naime, Starmer se obratio punoj konferencijskoj sali u Liverpulu, gde je, između ostalog, govorio i o krizi na Bliskom istoku.

Premijer je pozvao na "trenutni prekid vatre" u Gazi i pozvao na "povratak kobasica" (sausages - kobasice, hostages - taoci, prim. aut.) naizgled petljajući u rečima pre nego što se ispravio.

- Ponovo pozivam na hitan prekid vatre u Gazi, povratak kobasica... talaca i ponovno opredjeljenje za rešenje dveju države, priznatu Palestinu i siguran Izrael - ispravio se Starmer tokom svog govora.

'Return of the Sausages'

Keir Starmer called for the 'sausages' to be released from Gaza, before correcting himself.#sausages #gaza pic.twitter.com/K3X4kys2f4