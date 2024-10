KIMOVA RAKETA OBORILA REKORD, MOŽE DA POGODI AMERIKU! Lansirana uoči izbora u SAD, nijedna do sada nije letela toliko dugo (VIDEO)

Severna Koreja lansirala interkontinentalnu balističku raketu.

Severna Koreja je rano jutros lansirala interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) koja je letela 86 minuta, što je rekord za takav projektil i dostigavši domet veći od 1.000 kilometara.

BBC prenosi navode iz Južne Koreje i Japana da je raketa na kraju pala u vode u blizini istočne obale zemlje kojom upravlja vrhovni vođa Kim Džong Un.

Navodi se da je raketa ispaljena pod oštrim uglom i da je dostigla visinu od 7.000 kilometara, što znači da je, da je lansirana iz horizontalnog položaja mogla da dostigne još veću daljinu.

Britanski medijski servis navodi da se lansiranje rakete desilo u vreme pogoršanja odnosa na Korejskom poluostrvu i sve agresivnije retorike Pjongjanga prema Seulu.

