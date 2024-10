HOROR! RUSI BOMBARDOVALI HARKOV, LJUDI POD RUŠEVINAMA, IMA MRTVIH! Među stradalima i dete, Zelenski poslao hitnu poruku Zapadu! (FOTO+VIDEO)

U ruskom bombardovanju zgrade u drugom po veličini ukrajinskom gradu, Harkovu, poginule su najmanje dve osobe, a ranjeno ih je 34, saopštio je lokalni guverner.

Video koji kruži internetom pokazao je veliku rupu na spoljašnjosti visoke zgrade.

Navođena klizna bomba - snažno oružje koje naširoko koristi Rusija - pogodila je zgradu u gradu na severoistoku zemlje, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Dete je jedanaestogodišnji dečak, rekao je Sinegubov, dodajući da je moguće da je još ljudi „možda zarobljeno pod ruševinama“.

A Russian airstrike has hit a nine-story residential building in Kharkiv, destroying nearly an entire section of the apartment block. Reports indicate 17 casualties, including children, with people possibly still trapped under the rubble. pic.twitter.com/aULEG2e3ih

Gradonačelnik Igor Terehov rekao je ranije da su ljudi zarobljeni na gornjim spratovima zgrade.

Harkov se nalazi oko 30 kilometara od ruske granice i bio je pogođen ruskim vazdušnim napadima tokom rata koji je trajao dve i po godine.

Russia struck a nine-story building in Kharkiv with a guided aerial bomb.



Tragically, there are casualties, including children, and more people may still be trapped under the rubble. All necessary emergency services are on site.



Partners see what happens every day. In these… pic.twitter.com/iVLJ6x5K4R