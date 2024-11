Poslednji snimak Marije Stefanić pre tragedije: Pogledajte kako je plakala kada je prodala hotel Dubrovnik

Dugogodišnja vlasnica hotela Dubrovnik, Marija Stefanić, pronađena je mrtva ispod ruševina u četvrtak ujutru. Ovu informaciju potvrdio je ministar bezbednosti Buenos Ajresa, Havijer Alonso, na konferenciji za novinare.

Rosita, kako su je zvali prijatelji, održala je emotivan oproštaj kada je u martu ove godine prodala hotel. Na snimku se čuju njene poslednje reči o hotelu tokom večere sa bliskim prijateljima.

"Veoma sam ponosna, veoma ponosna. U dobru i u zlu, uvek", započela je Stefanić kroz suze govor na čelu dugačkog stola u hotelu koji je bio njen dom dugi niz godina.

Jedan od njenih saradnika i prijatelja prekinuo ju je u tom trenutku da bi joj zahvalio na godinama rada.

"Proveli smo veliki deo mog života zajedno, hvala ti na tome", rekao joj je pre nego što je Rosita nastavila govor.

Tadašnja vlasnica hotela obratila se novim vlasnicima: "Sada je red na vas mlade, morate da letite. Ja sam stigla dokle sam mogla, ali uvek ćete imati moju podršku, šta god vam bude potrebno. I dobre savete da se možete snaći u životu."

"U životu ništa nije lako, sve ima svoju cenu, mnogo žrtvovanja. Morate biti odgovorni i tako ćete napredovati; sve ima svoju cenu, ništa nije lako", zaključila je Marija Rosa Stefanić na rubu suza, dok su je okupljeni ispratili aplauzom na oproštajnoj večeri.

Rosita je pokušavala da proda hotel otprilike tri godine, a cilj je ostvarila u martu ove godine.

"Ostala je udovica i bila je umorna", izjavio je za Horhe Koko, direktor Udruženja hotela, poslastičarnica, restorana i sličnih objekata u Vili Hesel, koji je takođe njen prijatelj.

Kupac hotela Dubrovnik je preduzetnik iz sektora transporta. Poslednje vreme, novi vlasnik je bio odgovoran za hotel i za sve radove koji su se izvodili u pripremi za predstojeću sezonu.

Stefanić je želela da promeni sredinu i već je kupila nekretninu u gradu Madarijaga, 50 kilometara od Hesela. Ipak, planirala je da ostane tokom celog leta u hotelu koji se srušio kako bi pomogla novom vlasniku i osoblju.

"Nakon što je prodala hotel, upoznala me je sa novim vlasnikom. S njim smo razgovarali o sezoni i stvarima vezanim za hotel. U razgovoru mi je rekao da ga priprema", objasnio je Koko, i precizirao: "Radio je lift da bi se moglo ići od garaže do prijemnog hola, a odatle do recepcije. Lift nije bio uzrok rušenja, s obzirom na način na koji je zgrada pala."

Takođe je istakao da uzrok rušenja može biti vezan za radove koji su izvođeni u garaži.

"Pomerili su ključne stubove i to je oslabilo zgradu", smatra Koko.

"To je bio jedan od najvažnijih hotela u Vili Hesel. Ona je tu bila od početka gradnje, omiljena je među ljudima", zaključio je Koko.

Autor: Marija Radić