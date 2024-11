SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Epicentar kod Halkidikija!

Snažan zemljotres, jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali, pogodio je danas popodne Grčku.

Epicentar potresa bio je 12 kilometara južno od Nea Mudanje na Halkidikiju i oko 60 kilometara Jugoistočno od Soluna, preneo je portal "emsc-csem.org"

