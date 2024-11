AERODROM POD VODOM, BARSELONA NA UDARU POPLAVA! Bujice nose sve pred sobom, popaljeni meteoalarmi: Građani dobili HITNO UPOZORENJE (VIDEO)

Snažne oluje koje su prošle nedelje dovele do smrtonosnih poplava u istočnoj Španiji sada su se obrušile na Barselonu, izazvavši bujične poplave na glavnom aerodromu u gradu i okolnim područjima.

Meteorološka služba Španije objavila je crveno upozorenje na padavine, upozoravajući ljude da ne putuju ako nije “strogo neophodno” i da ostanu na oprezu. “Dejli mejl” piše da su mobilni telefoni stanovnika Barselone zvonili od upozorenja na “ekstremne i kontinuirane padavine” na južnoj periferiji grada.

U upozorenju su ljudi pozvani da izbegavaju litice, koje su obično suve, ili kanale.

Aerodrom pod vodom, putevi u Barseloni blokirani



Putevi su blokirani odronima blata i naraslim vodama, a vozači su snimljeni kako se voze potopljenim ulicama dok očajnički pokušavaju da se vrate kući na sigurno. Na aerodromu, šokantni video snimci pokazuju kako voda struji na parkinge i glavnu zgradu i curi sa plafona, a vide se putnici kako izuvaju cipele i gaze bosi ka kapiji.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente rekao je da je operater aerodroma Aena preusmerio 15 letova koji su jutros trebalo da slete na aerodrom El Prat zbog oluje koja je pogodila tu oblast.

-Usluge katalonskih prigradskih vozova su otkazane - dodao je on u objavi na platformi “X”.

Autor: Aleksandra Aras