Objavljeni podaci iz ključnih država, tek sada se zakuvava u Americi

Najnoviji podaci anketa iz svih sedam kolebljivih država u SAD i dalje nagoveštavaju da će borba između dva predsednička kandidata biti tesna i nezvesna.

Kao što je bio slučaj poslednjih nekoliko nedelja, prednosti u svakoj od država su premale da bi se efikasno moglo reći ko je prvi - posebno kada se uzme u obzir margina greške od oko tri do četiri procentna poena.

Prilikom poslednje provere, pre nekoliko sati, podaci su ukazivali na malu prednost za Trampa u Nevadi, Džordžiji, Severnoj Karolini i Arizoni, kao i za Kamalu u Viskonsinu i Mičigenu.

Ankete pokazuju da je za sada dvojac izjednačen u Pensilvaniji, mada, prema nekim podacima, Tramp je tamo u prednosti.

Trump is leading the polls in all key states. But that doesn't mean anything.

Surveys are not conducted in cemeteries, where, on the contrary, Kamala has 100% support 😂 pic.twitter.com/NziHnx76He