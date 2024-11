'BUDUĆNOST ĆE BITI FANTASTIČNA' Mask se obratio nakon izbora u SAD (FOTO)

Prema trenutnim rezultatima američkih predsedničkih izbora, Donald Trump ima 246 elektora.

Foks Njuz navodi da će prema njihovim projekcijama Donald Trump 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

''Budućnost će biti fantastična'', na društvenoj mreži ''Iks'' je napisao multimilijarder Ilon Mask.

Podsetimo, Musk je podržao republikanskog kandidata Donalda Trumpa i aktivno se uključio u njegovu kampanju.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 — Elon Musk (@elonmusk) 06. новембар 2024.

Trump je u kolovozu priopćio da će Musku ponuditi posao u svojoj administraciji ako pobijedi na predsjedničkim izborima.

Republikanski predsednički kandidat potvrdno je odgovorio kada su ga tokom intervjua za Rojters upitali je li spreman imenovati Maska na neku savetničku poziciju ili mu dati mesto u kabinetu.

"On je vrlo pametan tip. Sigurno bih mu dao posao, ako bi on to prihvatio. On je briljantan tip", rekao je Tramp.

Autor: Dubravka Bošković