UŽIVO NA PINK.RS! TRAMP I ZVANIČNO PREDSEDNIK SAD: Amerika se budi uz novog lidera, Kamala Haris potučena do nogu

Republikanski kandidat Donald Tramp proglasio je pobedu na predsedničkim izborima na kojima je zvanično za sada osvojio 267 od 270 elektorskih glasova.

Preostale elektore neophodne da bi zvanično bio proglašen za pobednika Tramp može da osvoji na Aljasci, saveznoj državi koja je tradicionalno naklonjena Republikanskoj partiji, ali i u nekoj od preostale dve države ključne za izbore - Mičigena i Viskonsina, gde vodi nad demokratskom kandidatkinjom Kamalom Haris, još uvek aktuelnom potpredsednicom SAD.

12:27

Poruke iz Kine nakon pobede Trampa

Kina je danas saopštila da se nada "mirnoj koegzistenciji" sa SAD, posle pobede Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima.

"Nastavićemo da pristupamo odnosima Kine i SAD na principima međusobnog poštovanja, miroljubive koegzistencije i obostrano korisne saradnje", rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

"Poštujemo izbor američkog naroda", rekla je portparolka.

Na pitanje da li će kineski predsednik Si Đinping pozvati Trampa da mu čestita, ona je rekla da će Kina delovati "u skladu sa uobičajenom praksom" i "nakon što rezultati budu zvanično objavljeni".

12:19

Najveći skok dolara u poslednje dve godine

Dolar je skočio najviše za dve godine, a Volstrit je bio spreman za velike dobitke jer su se investitori kladili da će Donald Tramp ponovo preuzeti Belu kuću i stvoriti „visokooktansku“ američku ekonomiju većeg rasta i inflacije.

11:39

Tramp i zvanično predsednik SAD

Donald Tramp izabran za 47. predsednika Sjedinjenih Država, što je izuzetan povratak za bivšeg predsednika koji je odbio da prihvati poraz pre četiri godine, koji je izazvao nasilnu pobunu u američkom Kapitolu, osuđen je za krivična dela i preživeo dva pokušaja ubistva.

Pobedom u Viskonsinu, Tramp je osvojio 270 elektorskih glasova potrebnih za izbor predsednika.

11:27

Oglasio se Grenel: Mir će uskoro doći

America and the world has been saved.



We have defeated the woke left.



Peace will come soon.