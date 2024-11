OSUĐEN DOKTOR IZ PAKLA: Umesto vakcine protiv kovida čoveku UBRIZGAO BAKTERIJU KOJA JEDE MESO PA MORALI DA MU ODSEKU DEO RUKE (FOTO+VIDEO)

Britanski doktor, koji je zbog nezadovoljstva potencijalnim nasledstvom ubrizgao partneru svoje majke otrov koji je predstavio kao vakcinu protiv kovida 19, osuđen je danas na 31 godinu zatvora, preneo je AP, izveštava agencija Tanjug.

Izjasnio se krivim

Doktor Tomas Kvan (53) se prošlog meseca tokom suđenja u Njukastlu izjasnio krivim za pokušaj ubistva.

Tokom suđenja je utvrđeno da se Kvan bio maskirao u medicinsku sestru koja dolazi u kućne posete, da bi Patriku O’Hari ubrizgao otrov u vidu bakterije koja jede meso, jer je verovao da mu je O'Hara stao na put da jednog dana nasledi kuću svoje majke.

Ostao bez dela ruke

O’Hara (72) je preživeo pokušaj ubistva, nakon što je nekoliko nedelja proveo na intenzivnoj nezi i odsečen mu je deo ruke kako bi sprečio širenje ''nekrotizirajućeg fasciitisa''.

