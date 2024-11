Oluja RUŠI SVE PRED SOBOM, HILJADE EVAKUISANIH: Vojska i policija u pripravnosti, vetar pravi haos! Izdata hitna upozorenja (FOTO, VIDEO)

Tajfun Jinsing je pogodio severne provincije Filipina danas, hiljade ljudi je evakuisano u tom regionu koji se još uvek oporavlja od velikih oluja koje su ga pogodile pre nekoliko nedelja.

Trenutno nema izveštaja o žrtvama ili većoj šteti, a Jinsing je 13. oluja koji je pogodila Filipine tokom 2024. godine.

Desetine hiljada ljudi sklonilo se u skloništa za hitne slučajeve, a timovi za reagovanje u vanrednim slučajevima ponovo su stavljeni u pripravnost u Kagajanu i drugim severnim provincijama u blizini očekivane putanje Jindinga.

Sta. Ana, Cagayan experiences heavy rain and strong winds Thursday (Nov. 7, 2024) morning as Typhoon #MarcePH (Yinxing) moves through the northern portion of mainland Cagayan.