Haos u Amsterdamu: Propalestinski napadači jurili navijače Makabija po ulicama, napravili im sačekušu

Propalestinski napadači povredili su 10 izraelskih fudbalskih navijača u Amsterdamu, posle čega je izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio slanje spasilačkih aviona za izraelske građane u Holandiji, prenosi Tajms of Izrael.

Napadači koji su uzvikivali "Oslobodite Palestinu" napali su sinoć navijače Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu, posle meča između Ajaksa i makabija u Ligi Evrope, od kojih se dvoje vode kao nestali a 10 je povređeno, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Navijači Makabija su ispričali da je u nekoliko tačaka van stadiona unapred bila pripremljena zaseda. Uznemirujući snimci sa lica mesta, koji su objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju fanove kako su nasilno napadani, pretučeni, pa čak i pregazeni. Neki od navijača su se zaključali u prodavnicama i drugim mestima u gradu, a lokalna policija je pratila neke od Izraelaca do njihovih hotela.

Updates from the pogrom in Amsterdam:

- Approx 50 arrested, including Turkish and Ira Ian migrants

- Est 30 Israelis injured with some still missing

- Mobs of Arabs premeditated violent assaults outside of the football match

-Israel has organized emergency rescue flights for… pic.twitter.com/ToWyyGDsXL