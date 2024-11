NEMAČKA VLADA SE RASPALA ZBOG UKRAJINE: Šolc hteo da se zaduži za podršku Kijevu, ministar odbio! SVI DETALJI KRIZE!

Takozvana "semaforska koalicija" koju čine socijaldemokrate (SPD), Zeleni i liberali (FDP), raspala se dan nakon izbora Donalda Trampa, u trenutku velike međunarodne nesigurnosti, kada se postavlja pitanje kako će stvari izgledati pod Trampovim predsedavanjem.

To nije slučajno. Socijaldemokratski kancelar Olaf Šolc otpustio je ministra finansija Kristijana Lindnera iz FDP-a zbog nepomirljivih stavova po pitanjima budžeta i ekonomije. Spor ima snažnu spoljnopolitičku dimenziju koja je direktno povezana sa predsedničkim izborima u SAD.

Konkretno, glavno pitanje je bilo to što Šolc želi dodatno da se zaduži za podršku Ukrajini, jer očekuje da će Tramp kao predsednik značajno smanjiti ili potpuno obustaviti američku pomoć Kijevu. Šolc želi da proglasi vanredno stanje kako bi mogao da zaobiđe "dužničku kočnicu", pravilo koje zabranjuje zaduživanje, a zapisano je u nemačkom ustavu. Lindner u tome nije želeo da učestvuje.

Njemačka tročlana koalicijska vlada, koju su činili Socijaldemokratska partija, Zeleni i Liberlana stranka, suočila se s ozbiljnim nesuglasicama oko ekonomskih politika, što je dovelo do njenog raspada. Ključni sporovi odnosili su se na pristupe rješavanju

Veliki konsenzus u spoljnoj politici

Vicekancelar Robert Habek i ministarka spoljnih poslova Analena Berbok, oboje iz stranke Zelenih, izrazili su žaljenje zbog neuspeha koalicije, posebno u kontekstu pobede Donalda Trampa na izborima i situacije u Ukrajini. Bilo bi neophodno mobilisati veću podršku za Ukrajinu, rekla je Berbok u sredu uveče i dodala: "Ulaganja u Ukrajinu, dodatne milijarde koje bi bile potrebne, takođe bi bile investicija u našu sopstvenu bezbednost".

Za sada će socijaldemokratski kancelar nastaviti da vlada u saradnji sa Zelenima, ali bez FDP-a. U januaru planira da u Bundestagu postavi pitanje poverenja vladi. Najkasnije do kraja marta u Nemačkoj će verovatno biti održani prevremeni izbori. To znači da bi moglo da prođe i do šest meseci pre nego što Nemačka dobije novu, funkcionalnu vladu.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) smatra da je to predugo. Stručnjak demohrišćana za spoljnu politiku Johan Vadeful za "Dojče vele" piše: "Pozivamo kancelara da sledeće nedelje postavi pitanje poverenja u Bundestagu i time omogući nove izbore. To je njegova poslednja šansa da pokaže odgovornost prema Nemačkoj. Ne možemo sebi da dozvolimo da budemo nesposobni da delujemo".

Autor: Aleksandra Aras