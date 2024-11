HIT PRIČA! 'Znala sam da je biznismen, prepoznala sam...' Melanija Tramp priznala da je Donald bio na večeri sa drugom kada je počeo da joj se udvara

Melanija Tramp objavila je svoje memoare i otkrila brojne pikanterije iz braka sa Donaldom Trampom

Melanija Tramp objavila je svoje memoare i otkrila brojne pikanterije iz braka sa Donaldom Trampom. Ona je detaljno opisala svoj prvi susret sa njim, priznajući da je političar bio na sastanku sa drugom ženom kada je počeo da joj se udvara. Variety je objavio delove koji se odnose na upoznavanje sa njim:

"Videla sam kako moj prijatelj maše nekome iza mene. Kada sam se okrenula, primetila sam muškarca i privlačnu plavu ženu kako nam prilaze," započela je Melanija priču o njihovom upoznavanju.

"Zdravo. Ja sam Donald Tramp, rekao mi je on kada je stigao do mog stola. Drago mi je da smo se upoznali. Prepoznala sam ime i znala sam da je biznismen ili slavna ličnost, ali ništa drugo. Ispružio je ruku da se rukujemo," ispričala je Melanija pa nastavila:

"Zdravo", odgovorila sam. "Ja sam Melanija."



"Oči su mu se ispunile radoznalošću i interesovanjem, i, iskoristivši priliku, seo je do mog mesta i započeo razgovor. Pitao me je o mom životu u Njujorku, mom slovenačkom domu i putovanjima po svetu. Bio je to kratak susret koji je ostavio trajan utisak povezanosti. Bilo je lepo steći novo poznanstvo.

Od trenutka kada je naš razgovor počeo, bila sam zarobljena njegovim šarmom i ležernošću. Bilo je toliko užurbanih aktivnosti oko nas, ali njegova fokusiranost na našu interakciju učinila je da se osećam kao centar njegovog sveta. Bio je to osvežavajući otklon od uobičajenog površnog razgovora i otkrila sam da me privlači njegova magnetna energija.

Kada je njegova saputnica otišla na trenutak, pitao me je za moj broj telefona. Ljubazno sam odbila njegov zahtev. Bio je malo iznenađen.

"Daj ti meni svoj broj," rekla sam.

"Daću ti svoj broj", rekao je, "ako obećaš da ćeš me nazvati."

Pokretom rukom Donald je pozvao svog telohranitelja. Njegova velika ramena su se nagnula dok ga je slušao, pre nego što je diskretno napisao belešku na elegantnoj vizit karti. Donald je uzeo karticu i pružio mi je," završila je Melanija svoju ispovest o prvom susretu sa sadašnjim suprugom.

Iako nije poznato koliko je vremena trebalo Melaniji da ispuni svoje obećanje i kontaktira Donalda, par je godinama izlazio, da bi se 2005. godine venčali i godinu dana kasnije dobili sina Barona.

Autor: Dubravka Bošković