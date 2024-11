SUDAR DVA AUTOBUSA: Veliki broj ljudi u bolnici, na licu mesta devet kola Hitne pomoći i helikopter

Najmanje 17 ljudi povređeno je u sudaru dva autobusa na sprat na obodu centra Mančestera. Nesreća se dogodila na Ročdejl putu jutros oko 8.45, a službe hitne pomoći preplavile su lice mesta.

Vozila su teško oštećena, ostaci su razbacani po putu, a prisutni su policija, vatrogasci i devet vozila Hitne pomoći. Jedan helikopter je takođe angažovan.



Svedoci su rekli da je jedan autobus "uleteo" u drugi, dok je drugi "prošao kroz metalnu ogradu".

The second bus has now been moved from the middle of Rochdale Road pic.twitter.com/eq6STGKwic