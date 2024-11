EKSPLOZIJA U MOSKVI: Povređeno sedam osoba, među njima četvoro DECE - Prvi snimci sa mesta jezive tragedije (VIDEO)

Eksplozija se dogodila u stambenoj zgradi na severu Moskve, sedam osoba je povređeno, saopštila je pres-služba prestoničke centrale Ministarstva za vanredne situacije.

Precizira se da je među stradalima četvoro dece.

Eksplozija je dovela do urušavanja unutrašnjih pregrada, što je izazvalo požar, koji su spasioci već ugasili na površini od 20 kvadratnih metara.

Moscow region, Russia ❗

Boom 💥 Bavovna 🔥🔥🔥💨

Tonight another gas explosion occured in a residential building in northern Moscow!!!

This is the second reported gas explosion today. A gas explosion and subsequent fire occurred on the 5th floor of a residential building