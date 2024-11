Politiko: Tramp će nominovati Kenedija Mlađeg za ministra zdravlja

Novoizabrani predsednik Donald Tramp nominovaće bivšeg predsedničkog kandidata i "antivaksera" Roberta F. Kenedija Mlađeg za ministra zdravlja i socijalnih usluga, prenosi "Politiko", pozivajući se na dobro obavešten izvor.

Očekivani izbor, koji će, prema oceni američkog portala, uznemiriti mnoge stručnjake za javno zdravlje, dolazi nakon što je Tramp obećao da će Kenediju pustiti da "podivlja" sa politikom zdravlja i ishrane u svojoj administraciji nakon što je Kenedi odustao od sopstvene predsedničke kandidature i podržao Trampa. "On će pomoći da Amerika ponovo bude zdrava…On želi da uradi neke stvari, a mi ćemo ga pustiti da dođe do toga. Idi dobro se provedi, Bobi", rekao je Tramp u pobedničkom govoru. Kenedi (70) je godinama tvrdio da vakcine izazivaju autizam, napisao je knjigu u kojoj optužuje bivšeg zvaničnika Nacionalnog instituta za zdravlje Entonija Faučija da je u zaveri sa tehnološkim mogulom Bilom Gejtsom i proizvođačima lekova da prodaju kovid-19 vakcine. Takođe je govorio da su regulatorni zvaničnici marionete u industriji koje treba ukloniti. Tvrdio je i da bi Trampova administracija mogla da preporuči zabranu fluorida u vodi za piće, koji se dodaje da bi se sprečio karijes, jer kako je naveo to "skoro sigurno" uzrokuje gubitak koeficijenta inteligencije kod dece, "kao što su pokazala neka istraživanja".

Autor: Dalibor Stankov