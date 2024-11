DA LI TRAMPU PRETE NOVI ATENTATI? Karan: On je trenutno najčuvaniji čovek na svetu, samo se budala sapliće o isti kamen dva puta

Kandidat republikanaca Donald Tramp pobedio je na predsedničkim izborima u SAD pošto je osvojio većinu elektorskih glasova u saveznim državama, kao i veći broj glasova na saveznom nivou od protivkandidatkinje iz redova Demokratske partije Kamale Haris. Tramp će tako postati 47. predsednik SAD, a njegova inauguracija biće održana u januaru, pošto elektorski koledž bude glasao.

Ljuban Karan ističe da će se organizovane grupe, koje žele da likvidiraju Trampa uvek truditi da to izgleda kao da je želja pojedinca.

- Verujem da je on u ovom trenutku jedan od najbezbednijih ljudi na svetu, bez obzira na to što mnogi centri žele da ga ugroze. Naš narod ne kaže džabe da se samo budala sapletne o jedan kamen dva puta. Dovoljno je pametan da zna da njegova bezbednost znači i bezbednost Amerike - kaže Karan.

Miroslav Bjegović istakao je da je inauguracija najmanja opasnost koja trenutno preti Trampu.

- Pojavljivanje na javnim skupovima i sve... Njemu to vuiše nije akcenat, to je bilo u predizbornoj kampanji da dobije simpatije. To je uobičajeno i daje rezultate. Tramp je dosta naučio iz prethodnog mandataa, uočio je nedostatke i propuste... On će postaviti sve ljude u državi u koje ima poverenje i koji su se dokazali - rekao je Bjegović.

Taj sistem onda apsolutno funkcioniše, dodao je potom.

- Opasnost uvek postoji, od pojedinaca. Imali smo jedan izvršen pokušaj atentata, a drugi put na Floridi, na njegovom golf terenu... To nije bio organizovan sistem koji bi ga ugrozio. To su ljudi koji se nisu slagali sa njegovim stavovima. Videli smo da i tu sam sistem, bezbednosno obaveštajni je poprilično zakazao, tako da ništa ne sme da se islljučuje - rekao je Bjegović.

Autor: Dubravka Bošković